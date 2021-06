Jaagup Tuisk avaldas oma esimese lühiplaadi "Teemantidest linn"

Tuisk tegeles suveloo otsimisega juba aasta algusest alates, kuid komplekti sai ta lõplikult kokku juuniks. "Seadsin endale tänavu eesmärgi, et peaksin sel aastal avaldama varasemast veelgi rohkem uut muusikat, kuid EP ei olnud tingimata mul planeeritud suveks," ütles Tuisk. "Ma olen viimase aasta jooksul kirjutanud päris palju uut muusikat, kuid mingil põhjusel tundsin, et need lood ei anna edasi päris mind. Seetõttu olin pidevas otsimises."

Tema sõnul võib EP alguseks lugeda selle esimest lugu, värsket raadiosinglit "Ma ju tean". "See oli lugu, mis koheselt mu sõpru kõnetas, kui ma neile demosid ette mängisin – juba loo lõpuks lauldi seda kaasa. Kui ma olin selle juba plaadifirma lauale pannud ning saanud rohelise tule ka neilt, ei suutnud ma aga kiusatusele vastu seista, ning et päris kindel olla oma valikus – kirjutasin ühe loo veel, "Las mängib ta"."

Maikuu viis Jaagupi aga kodumaise kirjastusfirma Tier Musicu poolt korraldatud laulukirjutajate laagrisse. Laagri viimasel päeval sattus ta stuudiot jagama Kitty Florentinega. Kuna sessioonil Zoomi kaudu osalema pidanud välisprodutsent jäi hiljaks, otsustas Jaagup hetke ära kasutada ning mängis Florentinele ette demo, millest sai EP nimilugu "Teemantidest linn".

"Ma otsisin stuudios välja ühe demo ning eeldasin, et see lugu võib talle vaibi poolest sobida. Meeldiski ning järgneva paari tunni jooksul kirjutasime terve loo valmis," kirjeldas Jaagup.

"Kui ma "Teemantidest linna" ära lõpetasin, olin juba jõudnud selgusele, et kõik need kolm lugu moodustavad mingi mõnusa, suvise terviku ja peaksid ilmuma koos. Teades iseennast – kui ma valin neist vaid ühe, siis teised jäävadki tänamatult sahtlisse. Tavaliselt on mu kuulajad saanudki vaid ühe loo korraga – nüüd on neil võimalus tervelt kolm lugu oma suvisesse playlisti lisada."

"Teemantidest linn" kannab endas sõnumit suveks – nautige koosolemist, flirti, mängulisust, vabadust, minge elule täiega vastu ja ärge hoidke tagasi. Teemantidest linn – see on iga inimese jaoks oma enda paradiis, kus saab argimuredest eemale.