Üle-eestilisel võimlemispeol esineb järgmisel nädalal 2500 võimlejat

Eesti spordiseltsi Kalev korraldatav võimlemispidu ühendab harrastusvõimlemise kaudu algajad ja edasijõudnud ning igas vanuses mehed ja naised. Väljakule astuvad võimlejad 14 eri maakonnast, kelle seas on akrobaate, rahvatantsijaid, koolide ja lasteaedade rühmasid, kaitseliidu noori ja isegi lapsevanemaid koos beebidega.

Võimlemispeo pealavastaja on Kai Esna – endine iluvõimleja ning spordipedagoog, kes igapäevaselt tegutseb aktiivse võimlemisõpetajana ja juhib Pärnumaal võimlemisklubi Rüht. Tema sõnul on tänavune võimlemispidu väga oodatud sündmus, mille toimumine sai lõpliku kinnituse kõigest mõned nädalad tagasi.

"Paljud võimlejad hakkasid oma kavasid õppima juba aasta algusest. Sel erakordsel ajal oli esmakordselt suur roll veebitundidel, aga võimlejad on muutuva olukorraga väga hästi toime tulnud," märkis Esna.

Kui ürituse korraldamiseks anti roheline tuli, sai kavade harjutamine üle Eesti tõsise hoo sisse.

"Soovime korraldajatega ürituse päevaks pakkuda vaatajatele kaunist vaatemängu, rõõmsaid elamusi ja positiivseid emotsioone. Tuletame vaatajatele meelde – elu on kingitus! Tänavune võimlemispidu on ühtlasi kingitus Eesti spordiseltsi Kalev 120. aasta sünnipäevale ja kõikidele võimlejatele, kes tunnevad rõõmu liikumisest," ütles Esna.

Võimlemispeo peakorraldaja Lembe Laas on tänulik kõikidele võimlejatele ja panustajatele, kes ei kaotanud usku traditsioonilise peo toimimisse.

"Suur rõõm on vastu võtta tublisid juhendajaid ja osalejaid, kes on jõudnud finishijoonele. Kuigi mõned on mures, et peo ettevalmistamiseks on aega nappinud ja kavad võib olla ei ole nii puhtad, kui peaks olema, siis tean, et osalejad annavad endast maksimumi. Tegemist on harrastajate peoga ja tahame, et nii vaatajad kui ka osalejad naudiksid toimuvat täiel rinnal," selgitas ta.

Laasi sõnul on selle aasta võimlemispidu kahtlemata mõjutanud koroonaviirusega seonduv, kuid positiivsena on ebatavaline olukord toonud uusi digilahendusi, mis said innustust erakordsest aastast. Näiteks on loodud võimlemispeo koduleht ja ka Notify-nimeline äpp külastajate, osalejate ja korraldajate jaoks.

Ürituse korraldamisel on korraldusmeeskond olnud pidevas suhtluses terviseametiga ning järgib ameti soovitusi ja tingimusi, et hoida suurüritusel nii osalejate kui ka külastajate tervist. Peo külastajatel on vaja esitada väravast sisenemisel täisvaktsineerimise tõend või registreerida eelnevalt ennast kohapealsele kiirtestile.

Eesti spordiselts Kalev korraldab üle-eestilist võimlemispidu iga viie aasta järel. Võimlemispeo muusikaline juht on Toomas Voll. Pidu juhib ja lõpulaulu laulab Mart Müürisepp.