ETV2 teemaõhtu on pühendatud Taavi Eelmaa 50. sünnipäevale

15. juunil tähistas suurt juubelit näitleja ja lavastaja Taavi Eelmaa. ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud just talle.

Kell 21.15 "Mälestuste maja", 2008

Film naisest, kes soovib müüa valusate mälestustega seotud maja, ja kinnisvaraagendina tegutsevast mehest, kelle elutee selle müügitehingu tõttu naise omaga ristub. Tühjana näivas maailmas märgatakse järsku enda kõrval teist inimest - kedagi, kellel on sarnane saatus. Mis võiks veel minevikku kinni jäänud hingi päästa kui mitte lootus tulevikule? Režissöör Tanno Mee.

Kell 21.50 "Püha Tõnu kiusamine", 2009

Ida-Euroopa, uus aastatuhat. Hundiseadused ja hundiisu. Ikka leidub mõni, kes otsib hea ja halva tundmise kuivanud puud, millest on plaan valmistada kvaliteetset koosolekumööblit. Veiko Õunpuu "Püha Tõnu kiusamine" on film mehest, kes oma rännakul puhtama südametunnistuse, kuid üha keerulisema reaalsuse suunas kohtab mitmeid tänapäeva Eestist tuttavaid tüpaaže, elab läbi vahvaid seiklusi, kust ei puudu ka muhe huumor, ning näib, et tasapisi ja üpris paratamatult kaotab mees oma töö, perekonna ning lõpuks ka reaalsuse.

Osades Taavi Eelmaa, Tiina Tauraite, Ravshana Kurkova jt.

Kell 23.40 "Kass kukub käppadele: Pauli laululaegas", 1999

Rainer Sarneti lühifilm viib vaataja peeglitagusesse maailma, kus elavad meid peegeldavad koopiad. Staari (Taavi Eelmaa) peegelpilt armub tema naisesse ja tuleb läbi peegli inimeste maailma. Kui pärisilm ja peeglitagune maailm segunevad, siis ühel hetkel on keeruline mõista, kes on "päris" ja kes "teine". Inimese teine mina võib ahvatleda ja segadusse ajada, vihastada ja valetada, aga ka ebamugavat tõtt näkku paisata. Mida teha, kui su oma peegeldus muutub sulle eluohtlikuks? Keegi ei ole kaitstud oma teise mina eest.