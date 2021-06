TV 10 Olümpiastarti jõudis spordimuinasjutuna raamatukaante vahele

Võru staadionil toimus laupäeval legendaarse TV 10 Olümpiastarti 50. hooaja avaetapp. Nüüd on spordisari jõudnud ka raamatukaante vahele.

Romaani "Põjamaine spordimuinasjutt" auto on sarjas ise võistelnud, oma lapsi juhendanud ja koolitiimiga üldvõidu saanud kergejõustikutreener, ettevõtja ja publitsist Jaanus Kriisk.

Raamat räägib forrestgumpiliku loo üsna tavalisest koolipoisist, kes võtab vastu pakkumise astuda spordikarussellile ja läbib kümnevõistlejana pika ja kireva teekonna Eesti rahvusspordialal.

"Mind inspireeris kirjutama Heljo Männi "Toomas Linnupoeg" kunagi," rääkis Jaanus Kriisk ERR Spordile antud intervjuus ning ütles, et tegemist on ka omamoodi kummardusega tema esimesele treenerile, kes ta spordi juurde tõi.

Sporditeemalisi raamatuid on Kriisk kirjutanud juba kokku kuus, romaanidest on "Põhjamaine spordimuinasjutt" teine. Teos ilmus Alexander Kadaka varjunime all.

"Ottomari auhindadeks olid TV 10 Olümpiastarti logoga pruun pusa, suur karp Kalevi šokolaade ja veel midagi koti sees. Ottomaril mõlkus veel meeles, et järgmisel laupäeval on ETV-s erisaade võistlusest, kus temagi esmakordselt elus oli osalenud. Terve nädala ta muule ei mõelnudki kui sellele, et teda näidatakse televiisoris, ja mitte ainult näidatakse, vaid ka intervjueeritakse".