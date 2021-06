Cartoon, Nublu ja Gameboy Tetris avaldasid muusikavideo loole "Biology"

Cartooni, Nublu ja Gameboy Tetrise esimene ühine lugu "Biology" sai suvise muusikavideo, mis on üles filmitud Põhja-Eestis.

"Oleme Nublu ja Gameboy Tetrisega tegelikult aastaid juba nii üht- kui ka teistpidi koostööd teinud ning mõte ühisest loost, et ka laiemale maailmale nende talenti tutvustada, on tegelikult meil juba ammu peas mõlkunud. Cartooni 2020. aasta suurim kuulajaskond oli üllataval kombel just Venemaal ning sealt tuli ka idee loosse natukene vene hõngu sisse panna," rääkis Cartooni liige Ago Teppand.

Tegemist on Nublu esimese ingliskeelse singliga. Gameboy Tetrist kuuleb laulmas nii inglise kui ka vene keeles.

"Biology" muusikavideo jutustab loo suvisest bussisõidust heade sõpradega. "Kui kauaaegsed head sõbrad Kaarel (Kaarel Sein, Nublu manager ) ja Joosep (Joosep Järvesaar, Cartooni liige) pakkusid mulle lavastada Nublu, Gameboy Tetrise ja Cartooni uuele loole mõnus, suvine road trip video, ei pidanud ma pikalt mõtlema. Buss tellitud, laadisime peale suvenänni, stsenaariumit asendas marsruut ja lasime sündmustikul loomulikku radapidi kulgeda - kõik juhtus justkui iseenesest," rääkis režissöör Johannes Veski värskest muusikavideost, kus jõutakse nii ujuma, ratsutama kui ka tantsitakse päev lõkke ääres varahommikusse. "Tegelikult ei juhtu sellised vägevad asjad päris iseenesest, vaid tänu paljude heade inimeste koostööle," lisas Veski.

"Biology" muusikavideo režissöör on Johannes Veski, produtsendid Kaarel Sein ja Merliin Vellend ning operaatoriks Robert Parelo.