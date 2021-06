Ööklubi keldrist leitud kunagise kaupluse Turist lühter kaunistab nüüdsest EKA aatriumi

Rektor Mart Kalm tõdes, et valdav enamus eesti disainereid, arhitekte ja sisearhitekte on õppinud EKA-s ning neil on hea meel väärtustada oma vilistlaste töid, ent Aulo Padar oli ka aastaid sisearhitektuuri osakonna dotsent ja armastatud õppejõud.

"Kui meil fuajees on juba legendaarse sisearhitektuuri professori Väino Tamme Pegasuse kohviku toolide koopiad, siis sobib nende kohale tema õpilase Padari lühter suurepäraselt," rõõmustas Kalm.

Aulo Padari sõnul oli plaanitud kesksesse algsesse Turisti kauplusesse diskoruumid, kuhu katusevalgust ei soovitud. "Oli hoopis umbne betoonlagi konstruktiivsete betoonkiirtega, mis lausa nõudsid ümmargust lühtrit ruumi keskele. Lühtri all paiknes suur koosolekute laud, millele asetati müüdavaid suveniire väliskülalistele," meenutas sisearhitektuuri legend ja suurkuju Aulo Padar

EKA õppejõu, Aulo õpilase ja pikaaegse sõbra, Sille Pihlaku sõnul on taasriputamise näol tegu märgilise sündmusega, väärtustamaks nõukogudeaegset sisearhitektuuri. "Interjöörid on kiired vahetuma. Tihti ei püsi nad kauem kui paarkümmend aastat ja nii leidsimegi Turisti külastades lühtri pimedast keldrist. Aulo rõõmustas, sest see on lisaks käsipuudele üks väheseid interjöörielemente, mis veel säilinud. Arhitektidena peame väärtustama detaili sama palju kui linnaruumilist mahtu. Seetõttu on mul hea meel, et harides tulevasi ruumiloojaid, on meil võimalus neile erinevaid sisearhitektuuri väärtusskaalasid näidata," ütles Pihlak.