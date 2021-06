Tasulisi voogedastusplatvorme kasutab muusika kuulamiseks neljandik eestlastest

Uuringu sihtrühmaks oli vanuses 15–60 Eesti elanikkond.

Suhtumine tasuliste voogedastusteenuste suhtes on võrreldes eelmise aastaga muutunud soosivamaks – kasvanud on nende hulk, kes leiavad, et 7 eurot kuutasu säärase teenuse eest on soodne; nad kas juba kasutavad mõnda sellist teenust või plaanivad seda teha. Suhtumise muutus peegeldub ka käitumises: Eestis tuntuima ja eelistatuima voogedastusteenuse Spotify tasulise versiooni kasutajate osakaal on aastaga märgatavalt kasvanud: 2018. aastal oli see 37% ning 2021. aastal on see juba 56% kõigist Spotify kasutajatest.

Eestlaste eelistatuim seade muusika kuulamiseks on jätkuvalt autoraadio, olgugi et võrreldes 2018. aastaga on kasutajate arv langenud 55 protsendilt 43 protsendile. Oluliselt on langenud CD-plaadi kuulamine autos. Eesti Esitajate Liidu juhi Urmas Amburi sõnul on trendi üheks põhjuseks see, et autotootjad ei paigalda autodesse enam CD-mängijaid. Igapäevaselt kuulavad telefonist muusikat keskmisest rohkem 15–29aastased, arvutist kuni 39aastased, autoraadiot 40+ aastased ja mehed, tavaraadiot 40+ aastased ja eestlased.

Uuringust selgus, et 94% eestlastest kuulavad muusikat iganädalaselt, keskendunult kuulab muusikat igapäevaselt 32% inimestest.

58% eestlastest kulutab igakuiselt raha muusikale, millest enim kulub kontserdipiletite ostuks. Kaks kolmandikku eestlastest on valmis ka veebikontserdi eest tasuma – 42% vastanutest on valmis maksma kuni 5 eurot, 26% kuni 15 eurot. Kontsertide külastamine on pandeemia tõttu viimasel aastal langenud 93%.

"Olgugi, et arusaadavatel põhjustel on kontsertide külastamine sel aastal drastiliselt vähenenud, on praegu juba näha, et pileteid on palju müügis ja korraldamise tahe on suur. Loodan, et järgmisel või kahe aasta pärast siin kohtudes on need numbrid jälle pandeemiaeelsel tasemel või kõrgemalgi," kommenteeris Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt.

Uuringu "Eesti elanike muusikakuulamise harjumused" eesmärk on mõista Eesti inimeste harjumusi ja eelistusi muusika kuulamise osas ning anda seeläbi kohalikule muusikasektorile kasulikku sisendit oma igapäevaseks tööks.

