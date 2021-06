Prügilast leitud David Bowie maali eest loodetakse saada tuhandeid eurosid

Maali ostis anonüümseks jäänud Ontario prügilast viie Kanada dollariga ehk 3,4 euroga, vahendas BBC. Oksjoni organiseerijad loodavad aga maali eest saada vähemalt 12 000 Kanada dollarit ehk 8153 eurot. Oksjon lõppeb 24. juunil.

Kunstiekspertide sõnul tõestab maali taga olev allkiri, et tegemist on autentse David Bowie teosega. Lõuendil oli kirjas Bowie nimi ja aastaks märgitud 1997.

David Bowie maal "DHead XLVI" Autor/allikas: BBC

"Ostjaid köitis tegelikult maal ise," ütles oksjonimaja esindaja. "Nad arvasid, et see on huvitav maal juba enne, kui nad selle ümber pöörasid ja Bowie-nimelist silti nägid."

Teose "DHead XLVI" autentsuse kinnitas ka 1978. aastast Bowie loomingule spetsialiseerunud spetsialist Andy Peters.

Maal oli osa 47-osalisest seeriast nimega "Dead Heads", kus iga teose nimi koosnes sõnast "DHead" ja rooma numbritest.