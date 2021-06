Sander Mölder ja Daniel Levi avaldasid koos loo "Wavin"

Uus lugu on juba kolmas Sanderi ja Danieli ühine projekt ning esimene singel suvel ilmuvalt Mölderi EPlt. "Wavin" sai kirjutatud eelmine suvi, kui muusikud tundsid, et koos kirjutamine sujub neil hästi.

"Danieli retsilt plahvatuslik energia on alati heaks alustalaks positiivsetele mõnusatele suvistele lugudele," kommenteeris Mölder koostööd Leviga.

"Aeg Sanderi stuudios möödub nagu pikk suveõhtu - tead, et oled kaua juba olnud, aga ometi tahaks veel," ütles Daniel Levi. "Aken on kinni, muidu kostub Rävala puiestee müra tuppa, ja seal palavas stuudios juhtuski kosmiline kokkupõrge minu meloodiate ja Sanderi sample'ite vahel."

Sanderi EP ilmub TIKS plaadifirma alt juunikuu lõpus. EP läbivaks teemaks on suvi ja igatsus puhkuse järele. "Eelmisel suvel kirjutasin palju muusikat erinevate artistidega ja ühel hetkel tundsin, et kõikidel lugudel on mingisugune ühine joon. Kindlasti mõjutasid ka koroonast tekkinud raskused kõigis muusikutes suve, puhkuse ja vabaduse igatsust ning sellest soundist inspireerituna saigi see suvine EP kokku pandud," kirjeldas Sander EP sünnilugu.