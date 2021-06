NOËP avaldas futuristliku video loole "Differences"

Tulevase albumi avalooks valitud "Differences" inspireerib keskenduma igapäevaselt negatiivsuse ja erinevuste märkamise asemel hoopis inimeste ja maailma positiivsetele külgedele. Uue muusikavideo autoriks on muid ugi mitmekülgselt andekas muusik ise.

Andres Kõpper, artistinimega NOËP, on lisaks musitseerimisele tuntud nii filmi- kui muusikavideo režissöörina. Uues muusikavideos kasutatud 3D animatsioon ei olnud artistile tundmatu maailm, sest tegelikud oskused video loomiseks kujunesid välja konstrueerides visuaali varasemale singlile "Young Boy". Mõlemad animeeritud muusikavideod aitas NOËPil luua kaasautor Karl Hans Õunpuu.

Põneva visuaalse rännaku loomiseks õppisid video tegijad järjekordselt omal käel selgeks keerukad 3D programmid, mille protsess võttis aega üle kuu. "Kui me oleks tahtnud teha seda muusikavideot eelmisel aastal, siis me ei oleks teostusega kindlasti toime tulnud," mõtiskles NOËP. Varasemalt omandatud oskused osutusid idee ellu äratamiseks sel korral äärmiselt oluliseks.

"Differences" muusikavideo temaatika inspiratsioon sai alguse mõttest kasutada artisti ennast kujutava 3D tegelasena, sest režissööri taustaga muusik eelistab ise olla hoopis kaamera taga kui ees. "Video käsitleb iseseisvuse saavutamise temaatikat. Video naistegelane on leidmas iseennast ja üldse terve see video on täis erinevaid metatasandeid, väga palju kujundlikkust ja sümbolismi, mida ma ei ole varasemates videotes kasutanud," ütles NOËP.