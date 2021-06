David Guetta müüs oma laulude õigused 85 miljoni euro eest

Tehingusse kuuluvad ka lood, mida Guetta tulevikus salvestab ja avaldab, kirjutas BBC.

David Guetta nimel on lugematul hulgal hittlaule, ta on müünud 50 miljonit plaati ja tema muusikal on voogedastusplatvormidel kokku 14 miljardit kuulamist. Ta on töötanud staaridega nagu Rihanna, Bruno Mars, Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Nicki Minaj ja Sia.

Guetta pole esimene edukas muusik, kes oma laulude õigused suurele plaadifirmale müünud, näiteks Bob Dylan müüs oma muusika õigused 300 miljoni dollari eest.