Vanilla Ninja avaldas üle 13 aasta uue singli "Gotta Get It Right"

Vanilla Ninja avaldas täna pärast 13-aastast pausi uue loo "Gotta Get It Right".

Möödunud aasta novembris andis Eesti tüdrukutebänd Vanilla Ninja teada, et plaanib üle kümne aasta taas kokku tulla ja anda välja terve albumi jagu uut muusikat. Reedel jõudis avalikkuse ette plaadi avasingel "Gotta Get It Right", mis on valminud koostöös Saksa muusikaprodutsendi ja Vanilla Ninja kahe varasema rahvusvahelise albumi autori David Brandesega.

"Ma pole ammu millegi pärast nii elevil ja pabinas olnud, kui nüüd, mil Vanilla Ninjalt ilmub üle aastate uut muusikat," ütleb bändi liige Lenna Kuurmaa. "Tunne on nagu oleks taas 17-aastane ja bändi tegemise tee alguses."

""Gotta Get It Right" pakub meie kunagistele kuulajatele kindlasti palju äratundmisrõõmu," lisas bändi liige Piret Järvis-Milder. "Usun, et need, kellele meeldis meie "Tough Enough" armastavad ka uut lugu. Selles on täpselt samasugust 80ndate süntroki vaibi."

Reedel õhtul jõuab Youtube'i ka loo video, mis filmiti mai alguses Berliinis koos Saksa režissöör Oliver Sommeriga.

"Gotta Get It Right" on esimene lugu Vanilla Ninja 8. oktoobril ilmavalgust nägevalt täispikalt plaadilt "Encore", mis sisaldab endas 12 värsket laulu. "Uus plaat on stiililiselt mitmekülgsem kui meie varasem rohkem rokilik kõla. "Encore" sisaldab endas küll ka vana head vanillaninjalikku popprokki, aga varuks on mitmeid üllatusi," kirjeldas Lenna.

"Näiteks "No Regrets" on imeilus iiri folgi sugemetega lugu," ütles Piret Järvis-Milder. "Albumi nimilaul "Encore" on aga midagi sellist, mille sarnast ei oskaks ka mitte kõige pöörasemates unenägudes Vanilla Ninjalt oodata!"

"Encore" ilmub lisaks CD-le ka vinüülina. Saksa Amazonis on Eesti tüdrukutebändi plaat ettetellimuste tulemusena olnud juba nii "Hardrocki" kui "Klassikalise rocki" žanriedetabeli esikohtadel.

Vanilla Ninja tuli kokku 2002. aastal Tallinnas, kui bändi moodustasid Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder, Katrin Siska ja Maarja Kivi. Viimane lahkus 2003. aastal ansamblist, kui jäi lapseootele. Maarja asemel liitus Vanilla Ninjaga Viljandist pärit Triinu Kivilaan. Comebacki teeb bänd koosseisus Lenna, Piret, Katrin ja Triinu.