Aasta küla tiitli sai Viskla küla Harjumaal

Viskla on Kose valla üks 22 külast ja asub viis kilomeetrit Koselt põhja pool, Kehra maantee ääres. Külas elab 86 inimest.

2018. aastal avati külas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevakingiks Viskla kiikla, kus saab korraga 100 inimest kiikuda. Enamus kiikesid on Viskla küla meeste kätetöö.

Viskla küla on väike hajaküla, kus enamus talusid on üle 100 aasta vanad. Viskla küla on esmakordselt mainitud 1379. aastal.

Külas oli aktiivne seltsielu 1950. aastatel, mil toimusid ühised talgud. Seltsielu hääbus 1960. aastate keskel. 1990. aastate lõpus elasid külas peamiselt eakad, noored olid külast lahkunud. Nullindatel hakkas küla noorenema ning asustati tühjana seisnud talud. Külaelu edendamisega alustati 2004. aastal ja 2005. aastal loodi MTÜ Viskla Külaarendamise Selts.

Aasta küla valiti sel aastal üheksandat korda. Esmakordselt selgitati Aasta küla sel korral välja hindamiskomisjoni ja rahva hääli ühendades.

ERR Menu portaalis toimunud rahvahääletuse käigus anti oma lemmikküladele kokku üle 14 000 hääle.