Helen Randmetsa suvised muusikasoovitused: Frankie Animal, Nublu, Daniel Levi jt.

Frankie Animal "Playful"

"Midagi mulle selle loo juures meeldib, sellel on välismaine kõla. Iga kord, kui seda kuulan, siis tunnen kohe, et lõdvestun," kommenteeris Randmets valikut.

Fredi feat. Gram-Of-Fun "LA"

"Selle loo põhi on hea, see on hästi tehtud lugu, head sõnad, mulle meeldib, kuidas Fredi laulab ja kuidas Kristel laulab," ütles Randmets. "Ma nii hästi kujutan ennast ette LA-sse. See olustik on sinna hästi maalitud muusika ja sõnadega."

Daniel Levi "Jasmine"

"Danieli lood meeldivad mulle kõik, need on nii positiivsed," ütles Randmets. "See laul on rõõmsameelsust täis ja kujutan ette, kui see lugu kuskil tuleb, siis tunned, et oled tõstetud kuidagi."

Karl-Erik Taukar "Tähti Täis On Öö"

"See on üks lugudest, mis on minu repertuaari tulnud ja jäänud. Kui mind esinema kutsutakse, siis olen ka seda lugu teinud," nentis Randmets. "See on hea peolugu ja ta kõlab suvel eriti hästi. Mul on südames see lugu."

Nublu "Mina Ka"

"Need sõnad on minu meelest nii geniaalsed. Kui alguses kuulad, siis kuuled ühed sõnapaarid välja, hiljem kuuled järgmisi asju. Seal laulus on nii palju," ütles Randmets. "Mulle meeldivad paljud teised Nublu lood ka, aga see on tema kõige esimene tuntud laul ja kõige sügavama tunde jätnud."