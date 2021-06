Video: "Sõprade" näitlejad laulsid koos menusarja tunnuslaulu

James Corden saatest "Late Late Show" käis sarja "Sõbrad" näitlejatega võtteplatsil ning stuudios ringi sõites lauldi koos kaasa ka sarja tunnuslugu "I'll Be There For You".

Briti koomik ja saatejuht James Corden käis sarja "Sõbrad" näitlejate Jennifer Anistoni, Courteney Coxi, Lisa Kudrow, David Schwimmeri, Matthew Perry and Matt Le Blanciga Warner Brosi stuudios ning koos meenutasid staarid sarja tegemist aastatel 1994-2004. Tuur Cordeniga oli osa hiljuti linastunud "Sõprade" kokkutulekuepisoodist.

Üks stseen jäi episoodist siiski välja ning avalikustati alles nüüd. James Cordenil on oma saates traditsioon külalistega autos karaoket laulda ning "Sõprade" staaridega golfikärus mööda stuudiot sõites lauldi kaasa sarja tunnuslugu "I'll Be There For You".