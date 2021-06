I Wear* Experiment valiti uue rahvusvahelise arendusprogrammi võitjaks

HEMI Music Awards (HMA) on artistidele suunatud programm, mille fookuses on rahvusvahelise karjääri arendamine. HMA korraldajaks on rahvusvaheline artiste ja muusikatööstuse professionaale toetav projekt Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI). Osalejad valiti välja Eesti, Poola, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Kreeka artistide seast.

Programmis osalenud üheksast riigist valiti esimesse vooru 27 artisti ning neist omakorda teise üheksa artisti. 26. mail toimus finalistide veebikontsert "HEMI Live Sessions", mille põhjal valis žürii välja kolm võitjat, kellest üheks osutus Eesti põhjamaine elektropop trio I Wear* Experiment. Teisteks võitjateks olid alternatiivrokki viljelev Deaf Radio Kreekast ja disko-punk koosseis Koala Voice Sloveeniast. Võiduga kaasneb rahaline auhind ning võimalus esineda HEMI partnerfestivalidel.

"Kui tahad kuulda ja näha, mida sa valesti teed ja kuidas bändina enda nõrku külgi arendada, siis võiks kindlasti järgmisesse HEMI Music Awards arendusprogrammi kandideerima," soovitas programmis osalemist I Wear* Experimenti liige Hando Jaksi. "Meie jaoks olid süvendatud üks ühele mentorsessioonid muusikatööstuse professionaalidega parim ja asjakohaseim õpe, mida keskkoolist saati kogenud oleme."

Võitjad valis välja 27-liikmeline rahvusvaheline žürii, kelle seas on festivalikorraldajad, promootorid, ekspordikontorite ja kontserdipaikade esindajad ning muusikaajakirjanikud üheksast HEMI partnerriigist. Eestist olid žüriiliikmetena kaasatud Tallinn Music Week festivali kommunikatsioonijuht Ingrid Kohtla, Intsikurmu festivali korraldaja Mihkel Kübar ja Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt.

"Lõppvooru hindamine toimus videosaate formaadis ning oli väga põnev jälgida iga riigi üheksa parima sekka jõudnud artiste – kuulata nende intervjuusid ja näha omanäoliselt lavastatud etteasteid," rääkis Ave Tölpt. "Mul väga hea meel, et I Wear* Experiment üheks võitjaks valiti, sest nende uus singel mõjus stiilselt ja värskelt, etteaste teostus eristus teistest finalistidest ning oli professionaalselt lavastatud."

HEMI Music Awards 2021 koguväärtus on 36 000 eurot, mis jaotus kolme etapi peale. Selle raames said valitud artistid osa neile suunatud arenguprogrammist ja kontaktiloomest, konsultatsioonidest rahvusvaheliste muusikatööstuse professionaalidega ning programmi viimases etapis tuge rahvusvahelisest meediakajastusest festivaliesinemisteni.

Vaata finaalkontserti järele: