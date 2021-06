Sibyl Vane'i teisest albumist ilmus uusversioon

Sibyl Vane'i 2017. aastal avaldatud omanimeline album ilmus viis aastat pärast debüütalbumit "Love, Holy Water & TV".

"Kuna albumi esimene tiraaž on tänaseks läbi müüdud, aga huvi selle vastu on endiselt suur, leppisime I Love You Recordsiga kokku, et teeme uue partii nii, et me ei kahjusta algse versiooni ostnute huve," selgitas bändi bassist Heiko Leesment.

Sibyl Vane'i albumi "Sibyl Vane" valge uusversioon. Autor/allikas: pressimaterjalid

"Austame neid, kelle jaoks albumite soetamine on sügavama tähendusega ja keda meie muusika kirglike austajate seas üsna palju. Ideed valgest kujundusest toetas ka see, et juba albumi valmimise ajal oli laual mõttena ka valge versioon, kuid must haakus toona meie endaga rohkem," lisas ta.

Uuelt valge kujunduse ja valge vinüüliga albumilt leiab endiselt kümme lugu, mis on salvestatud aastatel 2014–2016 ja välja valitud kokku albumi jaoks kirjutatud 44 pala seast.