Tanel Padar avaldas uue singli "Varjudes"

Loo produtseeris Tanel koos Eric Kammistega, teksti kirjutas Martin Saaremägi ning muusikavideo autor on Hindrek "Masa" Maasik.

"Hakkasin teadlikult otsima kontakti oma vana armastusega rokkmuusika vastu. Kodus pilli mängides panin tähele, kuidas minu pisitütrel töötasid vanad rollingute riffid sada korda paremini kui mõni kiisu ja kutsu laul, mida talle varasemalt ikka mänginud ja laulnud olen," rääkis Padar.

"Seepeale leidsin end mõtisklemas teemal "suured lavad ja vali musa". Sain aru, et pisike Linda peab mind laval rokkimas nägema. Tema ongi hetkel minu suurim inspiratsioon. Ta ei ole kunagi näinud juukseid loopivaid musasõpru, aga ta teeb seda alati, kui ma paar kurjemat kitarrikäiku mängin."

"Varjudes" singlil on mitmeid pidepunkte ka Mihkel Rauaga. Uus lugu on kirjutatud legendaarsel Gibson Hummingbird akustilisel kitarril, mille Tanel aastaid tagasi Mihklilt ära ostis. Lisaks sellele inspireeris Mr. Lawrence'i esinemine tänavusel Eesti Laulu konkursil Tanelit kontakti otsima "Annabeli" uusversiooni produtsendi, Eric Kammistega.

"Kui ma kuulsin esimest korda Eesti Laulu finaalis "Annabeli" uusversiooni, tekkis hirmus tahtmine pilli järele haarata ning mõned korralikud kidrariffid tõmmata. Ma teadsin, et Eric Kammiste aitas seda uusversiooni produtseerida ning see kõlas väga lahedalt ja värskendavalt. Kui ikka kitarre, siis kohe mõnuga ja palju," märkis Padar.

Ta lisas, et ei saanud ma oma vaimustust enda teada jätta – talle lihtsalt ei ole see omane. "Kirjutasin Ericule ja tol korral lihtsalt mainisin, et oleks lahe "kunagi" koos midagi teha. Aga see mõte ei tahtnud kuidagi lahti lasta ning "kunagi hiljem" jõudis oluliselt varem kätte. Juba esimesel kokku saadud pooltunnil oli selge, et see koostöö saab olema puhas lust ja rock'n'roll."

Nagu paljud teised artistid, on ka Tanel oodanud võimalust naasta tagasi lavale ja kohtuda taaskord oma fännidega. "Oskan mõlemat kindlasti nüüd rohkem hinnata. Vahel on vaja mõrudat aega elus, et osata taas väärtustada oma lähedasi, tööd ja loomulikult oma fänne. Teen kõik selleks, et kaotatud aeg tasa teha."