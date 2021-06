Vikerraadio viib sel suvel ajarännakutele

Vikerraadio suves jagub kuulamist nii ajaloo- kui ka poliitikahuvilistele ning maiuspalasid pakutakse Eesti kirjanduse austajatele lastelugudest moodsa klassikani. Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva ootuses alustab Vikerraadio saatesarjaga "Kolmkümmend", lähiajaloo ja endise NSVL liiduvabariikide käekäiku uudistab uus lugude tsükkel "Sõuvetistan". 20. augustil vahendab Vikerraadio pidulikke meeleolusid läbi päeva otseülekannete ja erisaadetega.

"Reisiraadio"

Alates 24. juunist neljapäeviti kell 14.05.

Kuidas on inimeste ja asjade liikumine mõjutanud meie elu erinevaid tahke? "Reisiraadio" lahkab koos külalistega laia teemaderingi alates keelekultuurist lõpetades moe- ja toidumaailmaga, sekka jagub mõtteid muusikast, spordist, sõjast ja rahust rahu. Killud paneb kokku Maarja Merivoo-Parro.

"Hommikumaa vägevad"

Alates 28. juunist esmaspäeviti kell 14.05.

Martti Kalda menukas autorisari kõneleb viiendal hooajal Kongo diktaatori Mobutu Sese Seko ja Uganda verise valitseja Idi Amini elusaatusest, samuti Nelson Mandela ja Zimbabwe presidendi Robert Mugabe käekäigust. Eetrisse jõuavad ka lood Nõukogude Liidu lagunemisel võimule tulnud autokraatide, Aserbaidžaani, Türkmenistani ja Usbekistani võimuritest, Mongoolia ajaloost, Palestiina Vabastusorganisatsiooni juhist Yassir Arafatist ning India pühakust ema Teresast.

"Naine ajas. Naine poliitikas"

Alates 30. juunist kolmapäeviti kell 14.05.

Sel suvel kannab saatesari "Naine ajas"elust endast inspireeritud alapealkirja "Naine poliitikas". Hooaja teemaks on naine poliitilise ladviku kõrgeimas tipus, vahetult riigitüüril ja rahvusvahelises suhtluses.

Avalikkuses tegutsev naine on läbi aegade mõttetarku ärevusse ajanud ning sundinud kirjutama pakse köited, kus argumentideks kõlbab kõik, bioloogiast üleloomulike jõududeni. Alles 20. sajandi mõttevoolud on pakkunud võimu ja soo vahekorrale värskeid ümbertõlgendusi ning asunud lõdvendama üldlevinud mõttekrampe. Ajaloolane Milvi Martina Piir kutsub saatesarjas istet võtma ajaloo võimukate naiste seas ja mõtestama nende poliitilisi elusid tänapäevaste teooriate valguses.

"Sõuvetistan"

Alates 1. juulist igal teisipäeval ja neljapäeval saates "Uudis+".

30 aastat tagasi varises Nõukogude Liit ja jõuga liidetud riigid taastasid oma iseseisvuse. Mis on neis riikides viimase 30 aasta jooksul toimunud ja kuhu nad on tänaseks jõudnud? Avanev pilt on kirju ja üllatusi pakkuv. Lisaks endistele liiduvabariikidele teeb sarjaautor Toomas Kümmel kõrvaltvaateid ka endise idabloki riikide käekäigule.

"Kolmkümmend"

Alates 2. juulist reedeti kell 14.05.

Kas 30 aastat on pikk või lühike aeg? Toomas Sildam vaatab koos eeslaval tegutsenud peategelastega, kuidas on viimased 30 aastat Eestit muutnud. Saatesari võtab ette erinevad elualad ja teemad ning lasebv asjaosalistel rääkida, milline on olnud see peadpööritav sõit augustist 1991 tänaseni.

"Oma Eesti kirjandusassortii"

Argipäeviti kell 11.30.

Suvine järjejutt pakub Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva eel kuulamiseks uuemat eesti kirjandust, mis nii või teisiti tuletab meelde ka ajalugu. 12 nädala jooksul alates 14. juunist leiab iga kuulaja endale kirjandusassortiist midagi meelepärast. Raadioteatri salvestatud valikus on näiteks sellised teosed nagu Holger Kaintsi "Sten Marsingi salk", Leelo Tungla "Naisekäe puudutus", Andrei Hvostovi "Sillamäe passioon", Kai Aareleidi "Linnade põletamine", Olavi Ruitlase "Kroonu" ja paljud teised.

"Laste lood"

Argiõhtuti kell 18.45.

Kuulamist jagub ka lastele, sest argiõhtute "Laste lood" toovad Vikerraadiosse Ilmar Tomuski "Kõrvalised isikud" ja Maarja Kangro "Isa kõrvad". Kõiki lugusid saab kuulata ka "Õhtujutu" uuendatud mobiilirakendusest ja lasteportaalist Lasteekraan.ee.

"Juuksur"

Laupäeviti kell 10.30 ja 18.30.

5. juunil alustanud kuuldemängusari teeb sissevaate Eesti inimeste eludesse, pakkudes kuuldepilte ühest juuksurisalongist: argiseid ja elulisi, naljakaid ja absurdseid. Värvikate lühilugude peaosalist kehastab Hele Kõrve. Klientide ja kõrvaltegelaste rollis on Eduard Tee, Allan Noormets, Liis Lass, Margus Tabor, Maria Peterson, Ursula Ratasepp, Jan Ehrenberg jt. Autor Eva Koff, lavastaja Alo Kõrve.

Juba kõlanud lugusid kuuleb Vikerraadio kodulehel ja veebikanalis Jupiter.err.ee.