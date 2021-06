The Killers ja Bruce Springsteen avaldasid ühise singli

Tegemist on bändi 2008. aastal ilmunud loo "A Dustland Fairytale" uusversiooniga, kus laulavad nii The Killersi solist Brandon Flowers kui ka Springsteen, kirjutab NME.

Flowersi sõnul võttis Springsteen temaga eelmise aasta veebruaris ühendust ja mainis, et nad võiksid koos "Dustlandi" esitada. Flowers arvas esialgu, et tegemist on naljaga, ent sai peagi teada, et number, millelt sõnum saabus, kuulub tõesti Springsteenile. Koroonapandeemia tõttu ei olnud kohene koostöö võimalik, ent 2020. aasta lõpus õnnestus The Killersil ja Springsteenil siiski kokku saada.