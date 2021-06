Netflix teeb seriaali Spotify revolutsioonist muusikatööstuses

Kuueosaline sari keskendub Spotify rajanud Rootsi tehnoloogiaettevõtjale Daniel Ekile ja tema partneritele, kes tasuta ja seaduslikku muusika allalaadimist võimaldades muusikatööstust muutsid, vahendab Variety.

Draamasari tugineb raamatule "Spotify Untold", mille on kirjutanud Rootsi ajakirjanikud Sven Carlsson ja Jonas Leijonhufvud. Raamat kirjeldab Spotify tõusu üheks olulisemaks muusikateenuseks ning räägib ka sellel teekonnal olnud keerulistest sündmustest, muuhulgas sellest, kuidas oldi konfliktis Taylor Swifti ja Bob Dylaniga. Raamatu koostamisel tegid autorid intervjuud üle 70 inimesega.

Sarjas mängib Edvin Endre ("Vikings") Daniel Eki; Ulf Stenberg ("Beartown") Per Sundinit; Gizem Erdogan ("Caliphate") Petra Hanssonit; Joel Lützow ("Gåsmamman") Andreas Ehin ja Christian Hillborg ("The Last Kingdom") Martin Lorentzoni ning režissöör on Per-Olav Sørensen.

Spotify teekonda kajastav sari jõuab Netflixi 2022. aastal.