NOËP esitab juuli lõpus uusi ja vanu hitte akustilises võtmes

"Olen ootusärevil, sest pikalt on kestnud periood, kus esinemine pole olnud võimalik – usun, et akustiline kontsert Keilas saab olema on midagi erilist ja intiimset, loodan kõikide kuulajatega taaskohtuda, keda pole olude sunnil pikalt näinud" kommenteeris Andres Kõpper aka NOEP.

Hiljuti andis NOEP välja singli "Differences", mis juhatab sisse tema peagi ilmuva debüütalbumi, mille kõla on inspireeritud külmast ja pimedast Eesti talvest. Täispikk debüütalbum ilmub 2021. aasta teises pooles.