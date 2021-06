Indrek Vaheoja tegutseb vabatahtliku päästjana: märkamisvõime on mul olemas

"Virtuaalkomando idee sai alguse sellest, et nagu on teada, tabavad meid aeg-ajat kriisid tervise, loodusõnnetuste või muul moel. Meil on tegelikult terve hulk inimesi, kes tahaksid sellistes olukordades midagi teha, kaasa lüüa ja aidata neid, kes seda võib olla ise teha ei saa," rääkis päästeliidu juht Piia Kallas "Terevisioonis".

Nii saigi loodud virtuaalkomando – platvorm, mille kaudu saavad vabatahtlikud päästjad ohtliku olukorra kohta teavituse ning need, kes saavad, tõttavad seejärel hädasolijale appi. Tegemist võib olla näiteks mõne väiksema liiklusavarii või murdunud puuga.

"Meil on kolm head märksõna: oska, märka, aita. See tähendabki täpselt seda, et inimesed võiksid väikestest asjadest alustada," märkis Kallas.

Virtuaalkomandoga liitus teiste seas ka Indrek Vaheoja.

"Igal inimesel on oma supervõimed olemas ja üks minu supervõime on kindlasti selline, et kui oleks vaja meelt lahutada väsinud päästjatel, siis ma sellega saan hakkama, aga ma ise arvan, et mul on varjatud võimeid veel ja selline orgunni ja märkamisvõime on mul olemas küll," ütles Vaheoja.

Ta lisas, et on keerulistes olukordades inimestele abikäe ulatanud ka enne virtuaalkomandoga liitumist. Näiteks aitas ta ühe vanema meesterahva auto liivast välja tõmmata.

"Hakkasin maal mere äärde minema ja seal on sellised vanad piirivalve eraldusribad, kus autoga sõita ei saa ega tohi. Sinna oli sattunud üks vanamees, kes oli liivas põhjani sees oma autoga. Mida sa siis teed? Võid ju helistada päästeametisse, et tulge mind välja tõmbama, aga no mõelge ise, millise tähtsusega see on... Eluohtlik see ei ole, loodusele kahju otseselt ei tee, aga vanameest ei saa sinna ööseks ka jätta," meenutas Vaheoja ja lisas, et ta kutsus kohale suure autoga tuttava ja üheskoos tõmmati auto liivast välja.

Tallinnas jalutades aitas Vaheoja aga ühe kooli ees tuld kustutada. Kooli ees seisis sõiduk, mille taga oleva käru rattad põlesid suure leegiga. Juht üritas küll tuld kustutada, aga mitte kuigi edukalt.

"Vanamehel kustutit ei olnud, ta krahmas koormast kruusa ja üritas sellega kustutada, poisikesed ümber filmisid. Mul viskas natuke ära, jooksin üle tee ja hakkasin seal kohe korraldama. Kuna oli kooli ees, siis võtsin paar suuremat poissi kaasa, tõime kustuti koolist, mõni tõi vett, jõudsime tagasi, kustutasime ära ja kõik toimis," rääkis Vaheoja ja lisas, et filmivad lapsed tekitasid temas esialgu pahameelt, kuid siis sai ta aru, et lastel lihtsalt pole teadmisi, kuidas sellises olukorras käituda.

Kallas lisas, et virtuaalkomando abil loodavad nad seda teadmiste lünka täita.

"See plaan ongi teadmiste tõstmist korraldada ehk virtuaalkomando lehele hakkab tulema selliseid väikeseid õppeklippe ja videosid tänu päästeliidu tublidele liikmetele, kelle seas on hulganisti spetsialiste, kes osakavad erinevates olukordades appi tulla," sõnas Kallas.