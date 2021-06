Avalikustati Tallinna vanalinna päevade tänavune programm

Vanalinn täitub neljal päeval muusika, tänavateatri, kunsti, ringkäikude, muuseumituuride ja muu põnevaga.

"Selle aasta programm on ootuspäraselt tihe ja põnev. Lisaks erinevatele kontsertidele, näitustele ja õpitubadele ootab festivalikülastajaid eriprogramm Toompeal ning rahvuskultuurialal. Sel aastal on kodulehel võimalik programmiga tutvuda ka alade ja huvide kaupa. Kuid kindlasti ei maksa külastajatel vaid ühe alaga piirduda, sest vanalinna võlu peitub just selle mitmekesisuses ja Tallinna vanalinna päevade programm on parim viis seda avastada,", kommenteeris festivali peakorraldaja Anne Velt.

Noppeid programmist:

Muusikaprogramm raekoja platsil (Trad. Attack!, Vaiko Eplik ja Eliit, Eesti ja Soome ühiskontsert TALSINGI koosseisus: Pelle Miljoona, Vennaskond, J.M.K.E, Villu Tamme)

Kontserdid Katariina kirikus ja hoovides (Anna Kaneelina, Mari Kalkun, Liisi Koikson jt)

Laupäevaõhtune videvikutund muuseumides (vanalinna muuseumid on avatud kuni kl 23.00 - eriprogramm, ekskursioonid ning kontserdid)

Ekskursioonide sari "Avatud majad"

Kino Sõprus filmiprogramm "Kino peab saama - Filmitud Tallinnas" ja Tallinna Linnamuuseumi ekskursioonid vanalinna võttepaikades

Kirjanduslikud kohvikud (Jaan Krossi tekste loevad neljas vanalinna kohvikus tuntud Eesti näitlejad)

Legendaarne Kuku Klubi koos reedeõhtuse kunsti- ja muusikaprogrammiga

Rüütliturniir Old Tallinn Cup V

Näitused vanalinna tänavatel, müüridel, tornides

Mõttetalgud "Tänane unistus, homne reaalsus"

Lahela noorte ja laste ala, õpilasfirmade laat

Rahvakultuuriala ja tunnustatud käsitöömeistrite õpitoad

Tallinna vanalinna päevade kogu programmiga saab tutvuda siin.