Hiljuti albumi avaldanud Yasmyn annab Põhjala tehases tasuta kontserdi

"Mul on selline tunne, et läheksin justkui esimest korda elus lavale," kirjeldas Yasmyn tundeid enne kontserti. Koos temaga astuvad lavale ka räppar KKKPalmy, bassist Siim Avango ning trummar Rainer Meinart. Pärast kontserti jätkub muusikaprogramm peasarja TIKS DJ-de käe all.

Lisaks muusikale saab kontserdil proovida ka VLND Burgeri ja Yasmyni koostööd välja töötatud burgerit "Bad Habits".