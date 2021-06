Alternatiivrokki viljelev bänd The Lou Lous avaldas omanimelise EP

Juba maikuus avaldas bänd äsja ilmunud EP-lt esimese loo "Bound", millega koos ilmus bändi trummari Johannes Valdma ning kunstnik Allar Esko loodud visuaal:

Alates 2019. aastast tegutsenud kollektiiv on varem lindistanud neli singlit.

"Oleme küpsenud muusikutena ja nüüdseks leidnud kollektiivina oma sound'i ja sõnumi," kommenteeris bändi kitarrist Jonathan Peterson põhjust, miks siiamaani on tegutsetud usinalt pigem prooviruumis kui lavalaudadel.

Solist Madis Nahkur märkis, et lood on sündinud nende endi sees peituvatest tunnetest, mis vahel on üle jõu käivad, aga vahel hoopis sellised, et neid ei pruugi isegi märgata.

"Ma ei taha ette ära öelda, mis kõik täpselt on, sest avastamiseks peab ka ruumi jätma, aga aineseks võib ette anda märksõnad: sügav, luurel, armastus, väljaelamine," märkis ta.

Järgmised live-etteasted on bändil tulemas 19. juunil Ulila Rockil, 10. juulil BarBar Feastil, 3. septembril kultuuriklubis Uus Laine ning 2. oktoobril Tallinn Music Weekil Kivi Paber Käärid laval.