ETV+ vaatajaskond kasvas mais ligi 400 000 vaatajani

Vähemalt 15 minutit vaatas Kantar Emori andmetel maikuus ETV+ programmi 392 000 inimest. Seda on rohkem kui ühelgi teisel venekeelsel telekanalil, sh PBK-l ja RTR Planetal, mille vastavad numbrid olid maikuus 273 000 ja 265 000. Pidevalt on kasvanud ka vaatamisaja osakaal, mis mais oli kõigi vaatajate seas kaks protsenti.

"Stabiilne kasv tõestab, et ETV+ on leidnud lojaalse auditooriumi," märkis ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja.

Telekanal on liider ka nädalaste vaatajate lõikes, igapäevaste vaatajate arvu poolest on ETV+ teisel kohal RTR Planeta järel.

"Rõõmu teeb see, et igapäevaste vaatajate arv on kasvanud ja võrreldes eelmise aasta maikuuga on see kümme protsenti kõrgem," lisas Taklaja.

Maikuu enimvaadatud saade oli jätkuvalt venekeelne "Aktuaalne kaamera", vaatamisaja kasvu andsid panuse populaarsed omasaated, sh hommikuprogramm "Kohv+", väitlussaade "Kes keda?", vestlussaade "Oma tõde" jt. Maikuu teises pooles jõudsid ekraanile ka jäähoki MM-i alagrupimängud ning Eurovisiooni lauluvõistlus.

Edumärke näitab ka juuni, mis ETV+ kanalil on alanud suurte spordiülekannete tähe all. Juuni alguses jälgiti aktiivselt jäähoki MM-i otsustavaid mänge ja spordihuvi jätkub ka käimasoleva jalgpalli EM-I ajal, mille ülekandeid venekeelsete kommentaaridega vahendab ETV+.

Juba juulis alustab ETV+ kanalil möödunud suvel palju positiivset vastukaja saanud "Suvestuudio", mis vahendab 5. juulist kõike põnevat Eestimaa suvest.