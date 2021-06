Grete Paia: hingerahu leidmine on elus kõige olulisem

Laulja Grete Paia tõdes, et tema arvates on elus kõige olulisem see, et iga inimene leiaks üles oma hingerahu.

"See tuleb elukogemusega ja mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa õpid iseennast tundma ja tajud enda ümber olevat maailma teistmoodi. Ehk kindlasti see tuleb ajaga, aga ma arvan, et võti selles on iseenda ja oma südamehääle kuulamine," rääkis Paia R2 "Hommikus!", kuidas hingerahu leida.

Samas tõdes ta, et ka raha on elus üsna oluline.

"Ütleme nii, et päris paljas nagu püksinööp ka ei tahaks olla. Selge see, et katus võiks pea kohal olla. Ma isegi ei eita – kuigi see lause kõlab nüüd totralt –, et mulle raha meeldib. Mulle meeldib hea elu ja ma teen kõik selle nimel, et seda endale pakkuda," sõnas Paia.

Sel suvel on tal plaanis palju kontserte anda, millest mitmed on seotud privaatsete üritustega. Ka juba lähiajal on Paial kavas usinasti lavasid vallutada.

"Ma olen suutnud keikad endale nii hästi sättida, et mul on mitu keikat päevas. Ma arvan, et saabuva kuumalaine ma saadan väga töiselt mööda," ütles ta.