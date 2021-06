I Wear* Experiment avaldas muusikavideo loole "Hunger"

"Ma arvan, et meie suurim tugevus on just kontsertide andmine ning "Hunger" on selline lugu, millele kontsertvideo kõige paremini sobis," sõnas bändiliige Hando Jaksi.

"Väärilise video tegemiseks kutsusime taas kokku oma dream-team'i, kellega oleme koostööd teinud juba aastaid – Martin Randalu, Meelis Lusmägi, Kaspar Brandt ja Timo Tali," lisas ta.

Uue singli ja eelmise singli "Unwind" vahel märkab bänd suurt kontrasti.

""Hunger" on hoogne, lihtne ja konkreetne – just selline lugu, mida on suvistel festivalidel tore mängida ja publikul hea kaasa hüpata," märkis Jaksi. "Loo sisu võib kokku võtta mõttega, et tihtipeale on tee tähtsam ja põnevamgi kui sihtpunkt."

I Wear* Experimenti näeb sel suvel lavalaudadel 2. ja 3. juulil toimuval kultuurifestivalil Võnge ning 21. augustil toimuval Kapa Festivalil.