Mikk Targo laulust "Nähtamatud inglid": rääkisime tunde sellest, mida öelda tahame

"Mõned kuud tagasi välgatas minu peas see pealkiri "Nähtamatud inglid", mis kogus oma väljatulekut päris pikalt. Vaadates kõiki neid fotosid ja uudistekaadreid, mis toimub nii-öelda rindejoonel, palatites missugustes tingimustes...," rääkis Targo "Vikerhommikus".

"Nii kogunes kokku mõte, et tahaks midagi öelda, tahaks neid kuidagi tänada ja midagi teha."

"Olen erinevate sõnameistritega tööd teinud ja välgatas peas, et kuna see on selline üldrahvalik mure, siis võiks helistada Jüri Leesmendile, kes omal ajal selliseid suuri mõtteid ja salasoove aidanud kohale tuua. Jüri oli nõus, aga töö läks käima huvitaval moel," meenutas Targo.

"Meil olid pikad vetslused. Rääkisime tunde sellest, mida me tahame öelda. Need andsid tulemuse, et mõistsime lõpuks teineteist, et mida hakkame tegema. Jüri hakkas tegema, kuni üheksas test oli see, mis rahuldas meid kõiki."

"Vahepeal juhtus kurb sündmus ja lahkus lauluingel Lea Dali Lion, nii et tegime laulu kolmanda salmi ümber ja seal on kaudselt juttu temast ja tema saatusekaaslastest," nentis Targo.

Ka kõik ülejäänu sündis laulu juures orgaaniliselt. "Kui tekst oli valmis, siis pidin hakkama laulu kirjutama. See oli nii harmooniline ja loogiline ning mul oli kohe selge, et seda lugu peab jutustama Riho Sibul," meenutas Targo, kuidas laulule ka laulja leiti.

Muusika kirjutas Mikk Targo, sõnad Jüri Leesment, laulu esitas Riho Sibul. Trummid - Tanel Ruben, bass - Mihkel Mälgand, akustiline kitarr - Paul Neitsov, kitarri fillid - Tõnu Hallik & Laur Joamets, klahvpillid ja arranžeering - Mikk Targo, mix - Kristo Kotkas & Mikk Targo, video - Andrus Kasesalu.