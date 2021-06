Uku Haasma ja Cool D avaldasid ühise loo "Kuningas on linnas"

Lugu jutustab Haasma sõnul sellest, kuidas linna on saabunud kuningas, mida kõik on oodatud tähistama. "Teatavaid sarnasusi leiab loos sellega, et meile on saabunud suvi ning Eesti elu on piirangutest üsna vaba. Piirangutevaba on ka uus muusikalugu, mis tekitab rahuloleva, tähistava ja vabastava tunde, ka laulusõnad hõiskavad, et kõik on oodatud," selgitas Haasma.

Tema sõnul sündis ühisloo idee kitarrifraasist. "Eelmisel suvel oma teise singli "Paljajalu" kitarripartiid salvestades juhtus midagi erilist, mis juhtub ainult siis, kui lased spontaansusel ennast üle võtta. Jätkasime seda kuskil kaks ja pool minutit ning mõne aja möödudes kuulasime selle uuesti üle," meenutas Haasma. "Loo kaasprodutsenti Rudolf Toltsbergi kõnetas üks väike justkui "pinin", mille olin kitarril kogemata välja võlunud. Ja sellest pininast saigi "Kuningas on linnas" esimene suurim motiiv, mis inspireeris meid edasi pingutama."

"Loo edenedes hakkasime mõtlema, et siia sobiks keegi värvikas kuju veel juurde. Mõtlesin erinevate artistide peale, kes on Eestis taolise muusikaga üldse algust teinud ja seejärel meenus Cool D lugu ''Pole Sinu Asi" ning tema esimene hiphop album "O' Culo"," selgitas Haasma. "Seejärel saigi Cool D-le ehk Priit Kolsarile kirjutatud ja positiivne vastus tuli õnneks suhteliselt kiiresti. Mul on hea meel, et lugu teda kõnetas ja et ta suutis tabada seda sama emotsiooni, mis mul loo tekkides oli."