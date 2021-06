Kurt Cobaini autoportree müüdi oksjonil 232 000 euroga

Autoportreel kujutas Cobain iseennast kitarri mängimas ning juurde on kirjutatud "Kurt Kobain... Rock Star" ja "Ma ei tea, kuidas mängida ja mul on ükskõik!", vahendas NME.

Cobain joonistas pildi 1992. aastal Singapuris, kui nad Nirvanaga nende albumit "Nevermind" esitlesid, ning kinkis selle fotograaf Jacque Chongile, kes nendega tuuril kaasas oli.

Algselt hinnati pildi väärtuseks vaid 10 000-20 000 dollarit, kuid pärast 21 pakkumist müüdi pilt lõpphinnaga 281 000 dollarit.

SOLD for $281,250! A self-portrait caricature by Kurt Cobain playing the guitar, signed on the left of the drawing "Kurdt Kobain Rock Star" and handwritten on the right "I don't know how to play and I don't give a hoot!" Sold now in our Music Icons at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/jvfHVeyXdQ