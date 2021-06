Taani-Eesti-Belgia ajalooline draama "Erna on sõjas" jõuab peagi kinoekraanile

Filmivõtted tõid mullu suvel Tartusse ja Tartumaale I maailmasõja stseenide võtted. Eestipoolse tootja Nafta Filmsi kaasprodutsent Esko Rips meenutas võtteperioodi: "2019. aasta suvel saime Tartumaal kaevikutes üles võtta tõelise sõjadraama kaadreid, mis on ühtlasi ka filmi ühed pöördelisemad hetked. Vägeva kogemuse said paljud Eesti filmivaldkonna inimesed, aga ka kohalikud loomeinimesed. Näiteks filmi helilooja oli Mihkel Zilmer ning meeskonnas oli päris palju kohalikke tegijaid ja ka vabatahtlikke taustanäitlejaid. See koostööprojekt paneb Eesti ja just Tartu rahvusvahelise filmitööstuse kaardile," usub Rips.

Filmi Eesti esilinastus toimus 2020 PÖFF-i põhivõistlusprogrammis ning üks peaosalistest, Ulrich Thomsen, pärjati PÖFF-i parima meesnäitleja auhinnaga.

"Erna on sõjas" tegevus toimub 1918. aasta Jüütimaal, Saksamaa ja Taani piirialadel, kus esimese maailmasõja lahinguteks värvatakse Saksa sõjaväkke ka Taani talumehi. Filmis kehastab Trine Dyrholm erakordset naist Ernat, kelle lihtsameelne noor poeg Kalle värvatakse samuti armeesse. Raskest sünnitusest saati on Erna tõotanud, et ei lase kellelgi Kallele liiga teha, kuid nüüd peab naine andma poja mutrikeseks Saksa sõjamasinasse. Erna taipab, et kui tahab Kallet kaitsta ootamatutest ohtudest kaevikutes, tuleb tal temaga kaasa minna. Erna võtab endale reamehe identiteedi ning suundub poja järel rindele.

Film "Erna on sõjas" sündis Taani, Belgia ja Eesti koostööna ning jõuab kinodesse üle Eesti 18. juunist.