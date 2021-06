Eleryn Tiit avaldas uue singli "Homseni"

"Homseni" räägib nendest hetkedest, kui unustame end mingisse kohta ja igapäevategevused kaovad meelest.

"Selle looga oli kohe alguses mingi naljakas tunne. Tundsin, et see on vestlus iseendaga. Isegi natuke irooniline vestlus iseendaga. Kirjutasin sellest, kuidas mulle ausalt nii väga meeldib oma kodus olla. Kui ma parasjagu naudin kodus olemist ja mitte millegi tegemist, siis võingi kõikidele kohustustele öelda, et okei, ma alustan homme. Aga kas ikka alustan?" iseloomustas Eleryn laulu sõnumit.

Oma uues loomingus püüdleb Eleryn terviklikkuse poole ning soovib jutustada lugusid elust enesest.