Elina Nechayeva: vahel laulan isegi jooksulindil, et võhma paremaks saada

Reedel andis Elina Nechayeva välja oma uue singli, mis on valinud koostöös produtsent Andres Kõpperi ehk Noepiga. "Vikerhommikule" antud intervjuus kinnitas Nechayeva, et plaanib anda välja ka albumi, kuhu on koondatud erinevad ootamatud koostöölood.

Elina Nechayeva kinnitas, et alustab oma pühapäevi hommikuvõimlemise, spordi ning pannkookidega. "Siis võib juba edasi laulda, häält soojaks teha, õppida ja proove teha," ütles ta ja lisas, et kui kedagi jõusaalis pole, siis ta laulab vahel isegi jooksulindil, et võhma paremaks saada. "Kui mõnes teatritükis on vaja palju liikuda laval ja samal ajal laulda, siis ongi väga hea harjutada seda sama laulu joostes."

"Tuli selline mõte, et miks mitte teha kunagi tulevikus plaat, kus on minu eklektilised katsetused peal, esimeseks ohvriks langeski Noep, kellega koos me kirjutasime ägeda laulu, Sander Mölder oli ka meiega pundis," selgitas Nechayeva ja mainis, et lähiajal on tulemas veel mitmeid huvitavaid kooslusi. "Praegu juba podiseb laul Ewert Sundjaga, mille me koos kirjutasime, aga peab veel minema stuudiosse, salvestama ja korralikult tööd tegema."

Katsetuste albumit Nechayeva sel aastal välja anda ei plaani, küll aga ilmub 2021. aastal hoopis üks teile plaat. "Sinna tulevad laulud pigem forzalikus stiilis, et võtta kokku forza-periood minu elus."