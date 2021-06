Galerii: Anija mõisapargis toimus kogupere tantsupäev

"Ma arvan, et tantsupäeva, mis koondab eri stiile, on väga vaja, et näidata, kui lai on tantsumaailm ja anda inimesele tänavalt võimalus sellest tükikest maitsta," ütles tantsupäeva idee üks autoritest Ülle Kogermann ja lisas, et paljud tahaksid erinevaid tantse ka proovida, aga seda võimalust on nii harva.

Ürituse eestvedaja, Anija mõisa programmijuht Kadri Raudkivi rõõmustas, et külastajad ei peljanud töötubadest osa võtta. "Olen täiesti kindel, et siin esinenud tantsutrupid saavad oma ridadesse peale tänast uusi huvilisi."

Tantsuetendusel sai näha ajaloolist ja klassikalist tantsu, rahva-, stepp-, mustlas-, kõhu- ning võistlustantsu, flamenkot, lindy hop'i, charleston'i. Järgnenud töötoas said soovijad neid tantsustiile ka ise proovida.