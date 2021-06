Maian avaldas koos Kohvriga loo "Fuego"

Värske singli muusikavideo filmisid üles kaksikvennad Romet ja Raul Esko. "Võtsime täielikult vastandliku lähenemise Villemdrillemi "Tundnud nii" ja Jüri Pootsmanni "Magusa melanhoolia" esteetilstele stuudiovideotele," kinnitasid nad ja lisasid, et Maian inspireeris neid ning nad on tänulikud, et said omale uued sõbrad ja eepilise seikluse üles filmida.

Maian sai tuntuks Eesti Laulu 2017. aastal, jäädes võistluslooga "Have You Now" teisele kohale. Peale seda sõlmis Maian lepingu Universal Musicuga ja andis välja kaks ingliskeelset singlit: "Say it First" ja "Scissors". Edasi tuli juba eestikeelne looming ehk singlid "Sinise leegiga" ja "Palava pudru". Eelmise aasta sügisel naases Maian looga "Papi", sama stiil jätkub ka viimastes singlites "Seotud" ja "Fuego".