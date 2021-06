Tartu Autovabaduse puiesteele tuleb kaks lava, rulapark ja kunstigalerii

"Parima elukeskkonna loomine vajab pidevat mõtestamist ja julget lähenemist meie igapäevases ühises avalikus ruumis. Autovabaduse puiestee edulugu eelmisel aastal näitas, et tartlased ootavad värskeid mõtteid ja soovivad ka kaasa rääkida oma kodulinna tuleviku teemadel. Autovabaduse puiestee on just sedalaadi eksperiment ja arutelude platvorm ning sellise traditsiooniga jätkamine on väga loomulik," ütles linnaarhitekt Tõnis Arjus.

Sel korral tuleb Autovabaduse puiesteele kaks lava, millest üks asub Vabaduse puiestee veesilma keskel ning teine turuhoone pool asuvas tänava otsas. Lavadel astuvad üles mitmekülgsed esinejad, kes kuulutatakse programmis välja sündmuse jooksul. Veesilm saab sel aastal veelgi suuremad mõõtmed ning tänavale kerkib ka purskkaev.

Kultuurihuvilisi külastajaid rõõmustab ka sel aastal Kaarsilla kõrval asuv ekraan filmiõhtuteks ning kiigelabürint, mille juures tutvustatakse Euroopa kultuuripealinn 2024 aastaga seotud sündmusi. Kesklinna pargist leiab Kunstimaja väligalerii, kus saab kohapeal jälgida nelja maalikunstniku tööd ning hiljem tööde väljapanekut. Pargis jääb avatuks ka Bobby Sageri fotonäitus. Sportlikumad külastajad leiavad Autovabaduse puiesteelt rulaplatsi, tänavatennise ala ja tantsumuru.

Sel aastal on alal taas klaaspaviljonid, mida saab kasutada töötubadeks, õueraamatukoguks ja koosolekuteks. Klaasist raadiomajas seavad end sisse erinevad raadiojaamad ning toimub muid põnevaid tegevusi.

Tartu turu kauplejad asuvad tänaval erinevates punktides ning temaatilised kauplemispäevad on koondatud pargis asuvasse suurde telki, kus toimuvad augustis ka toidu- ja veinifestivaliga seotud tegevused. Uuenenud tänavatoiduvaliku nautimiseks, ürituste jälgimiseks ja niisama heaks äraolemiseks tulevad nii tänavale kui ka kesklinna parki rannatoolid, võrkkiiged ja istumiskohad, aga ka täiendavad piknikukohad.

Ala hakatakse südalinna üles seadma juuni lõpus ning Autovabaduse puiestee avatakse juba 9. juulil, mil kuu aega vältav sündmus külastajaid põneva programmi ja tegevustega kostitab.

2020. aastal esimest korda toimunud Autovabaduse puiesteel käis kuu aja jooksul üle 150 000 külastaja ning toimus rohkem kui 200 üritust, etteastet, vestlust, kohtumist, minikontserti ja töötuba.