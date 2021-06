Steps To Synapse ja Fredi avaldasid suvise kõlaga singli "Je Te Veux"

Nudisco kõlaga "Je Te Veux" on rütmiline ja sumeda vokaaliga lugu, mis räägib loo noormehest, kellele jääb silma Pariisi tänavatel jalutav daam. "See räägib kahe inimese vahelisest ilmselgest tõmbest, kus naine on hard to get ja talle meeldib see kättesaamatu roll, mille ta loonud on," ütles loo sõnade autor ning bändi vokalist Lisann Aljaste.

Steps To Synapse ja Fredi koostöö laulukirjutamises on küll esmakordne, kuid kodulinnas Pärnus alanud sõprus on kestnud juba aastaid. "Steps To Synapse on Eesti indie-maailma üks laiema publiku poolt veel avastamata pärle, kuid loodan, et mitte kauaks," ütles Fredi. ""Je Te Veux" on funky nagu selle bändi essents, lüürika seksikas nagu jooksuaegne Pariis, loo kirjutamine ja produtseerimine pisarateni lõbus, nagu kõik olukorrad, kui ühte ruumi satume. Loodan, et sain meie koostöö jooksul lisada nende loomeprotsessi külgi, mida nad varem avastanud ei ole, ning lendavad nii käesoleva loo kui ka uue materjaliga kõrgelt!"