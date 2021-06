Wateva ja Stefan avaldasid singli "Headlights"

Uus lugu "Headlights" keskendub vaimsele heaolulule, stressile ja hirmudele, millega paljud viimase keerulise aasta jooksul tegelema on pidanud. "Teadsime algusest peale, et "Headlights" peaks olema albumi esiksingel. Olime erinevatelt plaadifirmadelt palju head vastukaja saanud ja teadsime, et Stefani vokaal on tugev," rääkis Wateva liige Kris Evan Säde.

"Lool oli enam kui 30 versiooni, proovisime seda liigutada paljudes eri suundades, kuni lõpuks leidsime variandi, mis sobis kõigile. Algselt tuli plaadifirmaga palju kompromisse teha, kuid lõpuks jäime endale siiski kindlaks ja lahendasime selle hoopis teisiti, kui see algselt plaanitud oli," lisas Wateva teine liige Hugo Martin Maasikas.

Suve lõpus ilmuv debüütalbum "Disposable Society" ilmub maineka Hollandi plaadifirma Heroic alt. Esikalbumi plaan on muusikutel mõtteis olnud juba alates 2019. aasta algusest, mil mõlemad produtsendid Los Angeleses elasid ja muusikat kirjutasid.

"Olime sahtlisse kirjutanud umbes 50 ideed ja hakkas välja kujunema uus, ühtne suund, millega me mõlemad rahul olime. Proovisime leida esteetilisemat väljundit uuele muusikale, jäädes samal ajal truuks oma varasemale käekirjale," rääkis Säde. "Album pidi algselt ilmuma juba eelmisel suvel, aga muusikatööstuses ei tea kunagi, millal tuleb ette ootamatuid viivitusi või kõrvalepõikeid. Tagantjärgi mõeldes võis see lisa-aasta isegi hea olla, sest meil oli palju aega detailidega tegeleda, et parim tulemus kätte saada."