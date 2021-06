Elina Nechayeval ja Noepil ilmus ühine singel "What They Say"

Reedel ilmus Elina Nechayeva uus singel pealkirjaga "What They Say", mis on valminud koostöös elektro-pop artisti Noepiga. Loo produtsent on Sander Mölder.

"Viimane aasta on andnud võimaluse vaadata enda sügavustesse ning leida sealt palju huvitavat, mitmekihilist ja üllatavat," ütles Elina. "Aastatega on tulnud juurde julgust eksperimenteerida, olla mina ise ning astuda väljapoole harjumuspäraseid muusikalise žanri piire."

"What They Say" on kahes keeles kõlav lugu, mille läbivaks teemaks on armastus. "Tõelisel armastusel ei ole kultuurilisi ja keelelisi piire," sõnas Elina. "See eriline ja peadpööritav tunne tuleb meie ellu kõige paremal hetkel, just siis, kui oleme valmis tingimusteta armastuseks."

Noepi sõnul oli koostöö Elinaga väga meeldiv: "Elina on mitmekülgne, andekas ja samas ka super tšill. Pole palju selliseid artiste, kellega kirjutades peab kõigepealt valima, kas teha lugu inglise, eesti, vene, itaalia, prantsuse või saksa keeles."

Loole filmiti ka suvine muusikavideo, mille autoriteks on Jaan Sinka, Alyone Movki-Mägi, Elina Nechayeva ja Kristjan Taal. "Mis paneb veel kõrgemalt unistused lendama, kui mitte helgeid mälestusi täis maja ja varajane tärkav Eesti suve loodus," kirjeldas Elina video olemust.