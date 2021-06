"Ringvaatest" tuttav Eesti noorim peakokk avas Pärnus oma restorani

Restorani kokkade tiim koosneb Simane kursusekaaslastest, kes on temaga samaealised. Noorte kokkade poolt loodud menüü on Simane sõnul põhjamaise noodiga.

"Roogade koostamisel lähtusime eelkõige restoranide külastajate lemmikmaitsetest, seetõttu leiab menüüst nii maja böffi ja sinimerekarpe kui ka pardifileed. Põnevust lisab aga näiteks veganitele sobiv salat musta leiva paneeringus kikerherne falafeliga või meie külalisi tõeliselt üllatanud puraviku kreembrülee," rääkis Simane, lisades, et suvisel ajal pakub restoran ka hilist hommikusööki ehk brunch'i.

Oma restorani loomise unistusest rääkis Simane ka "Ringvaates".

"Mida varem alustad, seda parem ja seda kiiremini jõuad oma eesmärkideni. Üks päev tahaksin ma ise olla restorani omanik ja ise seal süüa teha. Ma ei taha, et see juhtuks 30- või 35-aastaselt, vaid see võiks varem juhtuda," sõnas ta toona.