Tuuli Rand: tahan olla arenev inimene

"Ma tahan olla arenev inimene. Tahan kogu aeg areneda, õppida, edasi minna ja olla iga päev parem inimene," rääkis Rand "Terevisioonis".

Ta lisas, et kandideeris hiljuti TV3 produtsendi ametikohale ja osutus valituks.

"Väga huvitav on. Ma tunnen, et ma arenen täiesti teises valdkonnas, aju teeb täiesti teismtoodi tööb ja areneb täitsa teistmoodi," sõnas Rand. "Ma olen alati olnud organiseerija, nii et produtsendi amet on täiesti minu jaoks."

Ka arendab ta ennast terapeudi kursusel ja tegeleb uue albumi kirjutamisega. Rand sõnas, et loodab, et album ilmub juba sügisel.

"Kui ma juba selle välja olen öelnud, siis ma ei saa taganeda," märkis ta.

Rand esitas "Terevisioonis" ka kaks lugu: