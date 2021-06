Steven Ilves avaldas uue eestikeelse loo "Anna aega"

Lugu valmis koos noorte laulukirjutajate ja produtsentidega – Sander Sadam, Alois Luhomaa ja Alvar Antson – ning see hakkas valmima, kui Luhomaa Ilvesele helistas ja talle ühe demo saatis. Mingit aega seda kruttides said mõlemal poisil ideed otsa ning otsustati võtta ühendust Sander Sadama ja Alvar Antsoniga. See produtsentide duo on varem kirjutanud laule sellistele artistidele nagu Inga, Tuuli Rand ja Kea. Laul otsustati kirjutada eesti keeles ning pandi ka plaan paika muusikavideoks.

"Selle loo avalikustamine on kindlasti suur samm edasi minu muusikas, kuna ma ei oleks kunagi arvanud, et avaldan eestikeelse singli. Tulemusega olen väga-väga rahul," rääkis Ilves.