Silver Sepp tervitab neljapäeviti päikesetõusu hommikuüminaga

Alates märtsikuust tervitab muusik Silver Sepp neljapäeviti päikesetõusu hommikuüminaga. Algatuses on kaasa löönud ka mitmed teised muusikud ning ümin on tähelepanu pälvinud isegi Jaapanis.

"Juba eelmisel aastal lockdown'i ajal ma hakkasin istuma päikesetõusu ajal oma koduaknal. Tegin akna lahti, siis oli lumi veel maas, ja tundsin, et vot see on see hetk, kus on muredevaba aeg. Ei ole ühtegi probleemi, kära ei tule peale ja siis hakkas loomingut ilmuma. Ühel hetkel sain aru, et selle asemel, et kohvi võtta, ma vajutan hoopis live'i nuppu," rääkis Sepp "Vikerhommikus", et hommikuüminast saavad neti vahendusel osa ka teised varajased ärkajad.

"Eesmärk on puhas looming ja kuna nüüd olen hakanud tegema ka koos teiste muusikutega, siis et oleks ka misioon ja põhjus kokku saada inimestega," sõnas Sepp ja lisas, et ta on hommikuti musitseerinud koos Mari Kalkuni, Jalmar Vabarna ja Jaan Tättega.

"Näiteks Mari Kalkuniga tuli Jaapani publikut päris palju, sest Mari on Jaapanis käinud ja nad kohe haakusid sellega, et see on ju meie päike, mis me saadame sinnapoole," ütles Sepp, lisades, et Jaapani publikule on neil peagi ka virtuaalne live-kontsert tulemas.

Sepp tõdes ka, et suvisel ajal tõuseb päike juba kella neljast ning aeg-ajalt on tal raskusi üldse enne kella nelja magama minemisega.

"Ma esimest korda tegin märtsi alguses. Märtsis ja aprilis oli väga mõnus teha, pimedus ja valgus vahelduvad ja on selline murranguline hetk," märkis ta.

Peagi loodab ta ka hommikuteemalise lühialbumi välja anda.