Karl-Erik Taukar: mu fännide keskmine vanus on aja jooksul tõusnud

Laulja Karl-Erik Taukar tõdes, et ta on märganud, et tema publiku keskmine vanus on aja jooksul tõusnud.

"Kui ma laiemale üldsusele tuttavaks sain superstaarisaatest aastal 2012, siis ma olin 20ndate täiesti alguses. Kui ma võrdlen praeguse endaga, siis nüüd ma tundun nendevanustele noortele, kellele ma siis võib olla meeldisin, ikkagi täitsa onu," rääkis Taukar "Vikerhommikus".

Lisaks sellele, et kontsertidel on teismeliste osakaal vähenenud, on muutust märgata ka Taukari sotsiaalmeedia jälgijaskonnas.

"Kui ma vaatan oma sotsiaalmeedia lehtede ja Youtube'i statistikat, siis kunagi oli seal see number ikkagi teistkümnetes – 18–24 oli põhiline vanusegrupp, kes like'sid ja kuulasid, aga nüüd on see juba 25–30. Ma arvan, et see on ülimalt loogiline, et fännid ka kasvavad," sõnas Taukar ja lisas, et ootab juba väga, et suvel lavale pääseks ja esineda saaks.

"Eriti lahe on, kui on uus lugu väljas ja saab seda mängida fännidele," märkis Taukar, kes andis sel nädalal välja uue loo "Superkangekaelne". Loole ilmus ka märulifilmilik muusikavideo, mille puhul sai laulja inspiratsiooni filmist "Mr ja Mrs Smith".

Uus lugu kõlab ka varsti ilmuval albumil, mis Taukaril praegu veel töös on. Kolm lugu on küll juba valmis, ent seitse on demofaasis ja nende kallal tuleb veel nokitseda.

"Eks suvel kontsertide vahel ja sügisel on aega seda tööd teha," ütles Taukar.