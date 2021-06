Eeva Talsi: vahel närib kümme parmu ja ikka pead laulma

Curly Stringsi uue plaadi "Pidu meis eneses" kaanel võib küll näha nutvat tüdrukut, kuid see ei tähenda, et lood seal sees kurblikud oleks. "Nuttev tüdruk on ainult üks emotsioon, mis on peol vahel ikka," selgitas Eeva Talsi. "Üldiselt on pidu rõõmus nagu ka see album, selline väljapoole lahtine, aga emotsioone on palju erinevaid. Kaanele on talletunud lihstalt üks emotsioon, mis on võimalik, aga see läheb üle kohe, kui album mängima panna."

Jaan Jaago selgitas, et "Pidu meis eneses" on topeltalbumi esimene osa. "Seal on rõõmsamaid, energilisemaid ja lustakamaid lugusid ning teisel poolel eksperimetaalseidm mõtlikumaid. Me jaotasime need kahte lehte laiali, nii et kurbliku näoga plaat sisaldab krutskina lustakamaid ka," rääkis Jaago.

Curly Stringsi suvi tuleb tihe. "Aasta aega valmistasime ette uut albumit, mõtlesime uusi laule ja natuke puhkasime esinemistest, aga tänasest läheb mölluks. Täna algab albumi esitlustuur "Pidu meis eneses"," rääkis bändi laulja Eeva Talsi. Tuuri alustatakse Kõue mõisas, sealt liigutakse edasi Tartusse ja muudesse Eesti linnadesse. Kokku antakse üheksa kontserti.

Muusikud kinnitasid, et ootavad suviseid seiklusi. Ka esinemine on suvel teistmoodi. "Vahel närib kümme parmu ja ikka pead laulma," naeris Talsi.

Kontserdid ja sellele järgnev aeg on Jaago sõnul aga tore moodus inimestega kohtuda. "Laval saab ka aplausi ja energiat ja huikamist, aga teine kord on tore, kui pärast kontserti inimesed tulevad plaati soetama ja autogrammi küsim ning ütlevad mõne kauni sõna veel," ütles Jaago.