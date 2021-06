Tüdrukutebänd Little Mess avaldas uue loo

Mõned aastad tagasi Tanja Mihhailova-Saare poolt kokkupandud tüdrukutebänd Little Mess avaldas värske singli "Oh boy", mis räägib naiste kokkuhoidmisest ja väest, mis kõiki naisi liidab.

Loo autor on bändi üks liikmetest, lauljanna Johanna-Elise Kabel. "Oh boy" oli noore laulja jaoks esimene päris enda kirjutatud lugu.

"Loo kirjutamisel sain tegelikult inspiratsiooni omaenda sõbrannade eludes nähtud hetkedest ja ühel hetkel tunduski õige sõnad paberile kirjutada. Kui lugu novembris kirjutama hakkasin, olid sõnad hoopis inglise keeles, kuid tundsime, et eestikeelne versioon kõnetab meid paremini," sõnas Kabel ja mainis, et loo mõte on näidata tüdrukutele ja naistele, et nad on tugevad.

Muusikavideo sündis maikuu päikseliseimal päeval Nõmme skate-pargis.

"Video näitab meie meelest just sedasama, mida loo sõnumgi – kui naised hoiavad kokku ja elavad vaid iseendale, saavad nad hakkama ja on õnnelikud," märkis Kabel.

Lisaks Kabelile aitasid loo sündimisele kaasa Timo Vendt, Liis-Marii Vendt, Tanja Mihhailova-Saar, Karmel Üksvärav ja Mihkel Mattisen.