Moeekspert Herodes: õige rannariie paneb keha pjedestaalile

Herodes rääkis, et rannamood pole enam eraldi nišš, vaid kõik on läbi põimunud tavalise moega. "Mis annab laiemalt moes tooni, annab ka rannaliival ja kandmisvõimalused lähevad kogu aeg avaramaks," rääkis ta. "Päevitusriided ei oota kapis päikest, vaid rannas kantakse ka kleite, tuunikaid, nii et linnamood ja rannamood järjest lähenevad ükteisele ja põimuvad."

Suvemoe paletil on suur hitt trikoo. "Seda saab kanda praktiliselt iga päev," sõnas Herodes. "Paar-kolm aastat tagasi oli trikooplahvatus, nii et see pole esimene hooaeg, kui ta on hitt, aga ta ei kao kusagile. Lisaks on selle suur pluss, et sa ei pea kõhtu sees hoidma!"

Kuid bikiinid pole samuti pildilt kadunud ning Herodese sõnul teevad võidukäiku eelkõige napi lõikega bikiinid. Nii trikoo kui bikiinide puhul on trendikad nii täpilised, "Baywatchi"-punane, must ning lilleline.

Herodes nentis, et rannariideid soetades tuleb varuda aega ning tunnetada, mis on kehas mugav. "Naise sisemine sära sõltub sellest, kuidas sisemiselt end tunneb," rääkis ta. "Õige rannariie paneb keha pjedestaalile ja rõhutab seda, mida rõhutada tahad. Iga keha on väga ilus ja tuleb lihtsalt võtta aeg proovikabiinis. Soovitaks eesti tüdrukutel ka rohkem teenindajatega suhelda, nad on asjatundjad ja oskavad nõu anda." Ta lisas, et tasub ka hea kvaliteediga rannariietesse investeerida ning neid hästi hooldada, sest nii võivad bikiinid või trikoo lausa kümme aastat vastu pidada.

"Meie moevabadus ja inimeste tolerantsus on väga suur. Kui randa lähed, siis häälesta end nii, et see on minu koht siin särada," ütles Herodes julgustavalt lõpetuseks.