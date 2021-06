Sinead O'Connori järgmine album jääb tema viimaseks

Iiri laulja Sinead O'Connor teatas, et on otsustanud muusika tegemisega lõpparve teha. 2022. aastal ilmuv album "No Veteran Dies Alone" ("NVDA") jääb tema viimaseks albumiks.

"Ma olen jäänud vanemaks ja ma olen väsinud, mistõttu on aeg lõpetada. 2022. aastal ilmuv "NVDA" jääb minu viimaseks muusikaks. Tuuri ja promo ma albumile ei tee," vahendas Consequence O'Connori öeldut.

"See ei ole kurb uudis, vaid hoopis väga ilus uudis. Tark sõdalane teab, millal on aeg leida hetk iseendale. See teekond on kestnud 40 aastat, ent nüüd on aeg teiste unistuste jaoks," lisas ta.

Järgmisel aastal ilmuva albumi on O'Connor juba ära salvestanud. Esimest korda avaldas ta muusikat 1987. aastal, mil ilmus "The Lion and the Cobra". Kokku on O'Connor andnud välja kümme stuudioalbumit.